ABD'de şehrin anahtarı Türk'te!

Paterson Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bayram, Paterson şehrinin anahtarını aldı. Bayram bu onura erişen ilk Türk vatandaşı oldu. Bayram’a şehrin anahtarını Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh takdim etti.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Paterson Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bayram’a Paterson şehrinin anahtarı verildi.

ABD'de bir şehrin anahtarını alan ilk Türk olan Bayram, anahtarı Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh’in elinden aldı.

ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de, bayram için düzenlenen töreni yerinde takip etti.

City Hole’de düzenlenen etkinlik Paterson Belediye Başkanı Sayegh’in konuşmasıyla başladı. Sayegh, konuşmasına Türkçe “Hoş geldiniz” diyerek başladı. Daha sonra sırasıyla belediye yöneticileri sırayla Hüseyin Bayram ile ilgili övgü dolu sözler dile getirdi. Ayrıca Hüseyin Bayram’ın sahibi olduğu Toros Restoran zinciri de anıldı. Başkan Sayegh, katılımcılara hep beraber “Toros” diye bağırma çağrısında bulundu. Tüm salonda aynı anda “Toros” sesi yankılandı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Ali Baba Restoran’ın sahibi Ali Rıza Doğan, Morris County Belediye Başkanı Tayfun Selen ve iş insanı Jimmy Cüneyt Gürkan Hüseyin Bayram’ı bu tarihi anda yalnız bırakmadı. Ayrıca çok sayıda Türk vatandaşı da töreni takip edenler arasında yerini aldı. Bayram da bu özel gün dolayısıyla kürsüye çıkarak, “Bu önemli özel günde bizim aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.