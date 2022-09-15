ABD'de Polis Şefi Belediye Başkanına dava açtı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde Türklerin de yoğun yaşadığı ve suç oranının yüksek olduğu Paterson kentine 2020 yılının başında emniyet müdürü (polis pefi) olarak atanan ve ABD'de bu konuma gelmeyi başaran ilk Türk olma ünvanını da taşıyan İbrahim Bayçora, kendisini görevden alan Belediye Başkanı Andre Sayegh'i, Paterson'ın silahlı saldırılardaki artışından haksız yere suçlayarak, sözlü ve sert e-postalarla aşağılayarak işten atmaya çalışmakla suçladı.abdpost.com / ABD (İGFA) - northjersey.com'un aktardığına göre, Cuma günü New Jersey Yüksek Mahkemesinde açılan bir davada Bayçora, kimliği belirsiz bir Belediye Meclisi üyesinin 5 Mart'taki konsey toplantısında kendisini vurmakla tehdit ettiğini iddia etti. Ayrıca COVID-19 salgını sırasında çalışmak için Paterson polis teşkilatının tehlikeli görev ödemesi almayan tek üyesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Üstelik Bayçora, Sayegh yönetimini, şiddet suçlarıyla mücadele etmek için gerekli gördüğü 30 subayın ancak yarısını sağlayarak geçen Şubat ayında kendisini başarısızlığa uğratmaya çalışmakla da suçladı.

Oysaki 30 ay önce Sayegh, Bayçora'yı bu görev için seçtiğinde övgüler yağdırmış ve Paterson'ın ilk Türk ve ilk Müslüman şefi olacağı için kutlamıştı. O zamanlar bazı siyasiler, Bayçora'nın, Sayegh'in Güney Paterson'daki siyasi destekçileri tarafından desteklendiğini dile getirmişti.

Ancak bir yıl içinde Bayçora, önceki şef Troy Oswald'ın müttefiklerine misilleme gibi algılanan personel değişiklikleri için; konsey üyeleri, topluluk liderleri ve sıradan polislerden eleştiriler aldı. Bayçora, 2021 yazının sonunda Paterson'ın cinayet dosyaları rekor seviyeye ulaştığında bir aylık bir tatile çıktı.

Bayçora davada, Sayegh'in, iş performansı hakkında kendisine gönderdiği bir e-postayı kanıt olarak sundu. E-postada Sayegh, Bayçora'nın performansını "acı verici" olarak nitelendirmiş ve bu e-postayı polis departmanındaki tüm astlara da göndermişti. Bayçora, bu hamlenin kendisini küçük düşürmek için yapıldığını öne sürdü.

Bayçora, davasını New Jersey'nin ihbarcı yasası uyarınca açtı. Bayçora, Paterson PBA Başkanı Alex Cruz hakkında görevini kötüye kullanmaktan ötürü Passaic İlçe Savcılığına ve New Jersey Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Çünkü Bayçora, Cruz'un trafik kontrolü gibi görev dışı işler için ekstra para alırken aynı zamanda arama emri ekibinde çalıştığı iddiasıyla şehirden ödeme alarak "dolandırıcılık" veya "ücret hırsızlığı" yaptığını iddia etmişti. Bayçora, Sayegh'in, bu hamlesine karşılık misilleme yaptığını iddia etti.

CRUZ İDDİALARA YANIT VERMEDİ!

Bayçora, Sayegh'in kendisini Mayıs ayında bir PBA etkinliğine katılmaktan alıkoyduğunu ve Şubat ayında şehrin polis sendikalarını kendisine karşı kışkırttığı iddialarını kanıt olarak gösterdi. Cruz ve Sayegh'in "siyasi olarak dayanışma içinde" olduklarını iddia etti.

PBA ve Paterson Üstün Memurlar Derneği, Kasım 2020'de Bayçora'ya, çalışma saatlerini soruşturarak bazı iş atamalarını engellediği için federal bir dava açmıştı.