ABD'de müzik festivalinde 'kapasite' izdihamı!

New York'taki Randall's Island'da her yıl düzenlenen Electric Zoo Müzik Festivali'nin gerçekleştirdiği alanın kapasitesinin dolması kaosa neden oldu. Organizatörlerin yeni girişlere izin verilmeyeceği anonsu üzerine biletli binlerce kişi çitleri geçerek kapılara hücum etti.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) festivaller tüm hızıyla sürerken ilginç olaylar da yaşanmaya devam ediyor.

New York eyaletindeki Randall's Island'da her yıl düzenlenen Electric Zoo Müzik Festivali, bu yıl da 100 binlerce katılımcıyı ağırladı. Bilet alan binlerce festivalsever de alana giriş yapabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Saatler boyu beklemenin ardından festival organizatörlerinin yaptığı anons kaos yaşanmasına neden oldu. Yetkililerin, alanda maksimum kapasiteye ulaşıldığını ve yeni girişlere izin verilmeyeceğini duyurması üzerine dışarıda büyük bir kaos yaşandı.

Bileti bulunmasına rağmen içeri alınmayacağını öğrenen binlerce kişi çitleri aşarak kapılara hücum etti.