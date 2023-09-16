ABD'de korkunç olay: Kreşte 1 çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletinki bir kreşte fentanil içtikleri belirlenen dört çocuktan biri hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir bebek bakıcısının sorgulandığı bildirildi.ABD (İGFA) - Son dönemde ABD başta olmak üzere komşu ülke Kanada’da can kayıplarına neden olan aşırı doz fentanil, bu defa bir kreşte görüldü.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma günü Kingsbridge mahallesindeki Morris Bulvarı'ndaki Divino Nino isimli kreşte, biri sekiz aylık kız çocuğu, ikisi iki ve biri de bir yaşında olmak üzere dört çocuğun yerde hareketsiz yattığı ihbarı alındı.

New York Times'ın aktardığına göre, olay yerine gelen ekipler, korkunç manzarayla karşılaşırken bir yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan diğer üç çocuktan iki yaşındaki erkeğin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

BİR BEBEK BAKICISI SORGULANIYOR

Kaynaklar, yapılan incelemede narcan (nalokson) verilen çocukların uykuya daldığını ve saat 14.30'da uyanmaları gerektiğini ancak uyanamadıklarını söyledi. Kaynaklar ayrıca polisin, kreşte çalışıp çalışmadığı öğrenilemeyen bir bebek bakıcısını sorguladığını söyledi.

Bölgede iyi bir üne sahip olduğu belirtilen kreşte yaşanan durumla ilgili soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.