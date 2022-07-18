ABD'de Indiana eyaletinde saldırı: 4 ölü

Amerika Birleşik Devletleri yeni bir silahlı saldırı ile sarsıldı. Indiana eyaletine bağlı Greenwood kentinde Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen silahlı saldırının ardından dört kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı.

Greenwood Polis Departmanı Şefi Jim Ison, olay sırasında öldürülen saldırganın Greenwood Park Alışveriş Merkezi'ne tüfek ve çok sayıda mühimmatla girerek yemek alanında ateş etmeye başladığını söyledi.

Johnson ve Marion ilçelerinden gelen ambulanslar çok sayıda yaralıyı hastanelere kaldırdı.

22 yaşındaki saldırgan keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirildi.

Polis, saldırganın birlikte çok sayıda cephane şarjörlü uzun bir tüfek bulduğunu kaydetti.

https://youtu.be/1yIwIx1z3-M