ABD'de Gazze ve Filistin’e destek toplantısı

ABD'de bulunan Eyüp Sultan Camii’nde yapılan Gazze'ye destek toplantısına Sultan II.Abdülhamid Han’ın torunu Abdülkerim Efendinin torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da katıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Brooklyn’de bulunan Eyüp Sultan Camii’nde ‘Gazze ve Filistin’e destek toplantısı’ düzenlendi.

Yoğun katılım olan toplantıya, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han’ın torunu Abdülkerim Efendinin torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu da katılım sağladı. Katılımcılara konuşma yapan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hanedan ailesinin sürgün sonrası dünyanın dört bir yanına dağıldığından bahsetti. Osmanoğlu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

DEDESİNİN MEZARI QUEENS’TE

Ayrıca dedesi Abdülkerim Efendinin Doğu Türkistan’dan gelen bir talebin ardından 1935 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiğini aktaran Osmanoğlu, Amerika’da bir marka ile anlaşıp buradan alacağı ürünleri Doğu Türkistan’a götürmek istediğinden bahsetti. Anlaşmayı sağlayan dedesinin şükür namazı kılmak için otele döndüğü sırada namaz kılarken suikasta uğradığını belirten Osmanoğlu, dedesinin mezarının da Queens’te olduğundan bahsetti.

ABD’DE DEVLET-İ ALİYE OCAKLARI VAKFI AÇILACAK

Öte yandan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Devlet-i Aliyye Ocakları Vakfı, Türkiye ile Avrupa şubelerinin ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne de şube açacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Osmanlı tarihi ve kültürü açısından eksiklikler olduğu için bu vakfı açmayı uygun gördüklerini belirten Osmanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türklerin desteğini beklediklerini ifade etti.

“GAZZE’Yİ SAHİPSİZ BIRAKMIYORUZ”

Filistin ve Gazze’de yaşananlara da değinen Osmanoğlu, II. Abdulhamid’in kendi şahsi hazinesi ile Gazze’deki toprakları satın aldığını aktardı. Osmanoğlu, katılımcılarla Gazze’nin asıl adının Çiflikât-ı Şâhâne olduğu bilgisini paylaştı. Gazze’yi sahipsiz bırakmadıklarını dile getiren Osmanoğlu, Türkiye’de ve Gazze’de şehit olanlara dua ettiklerini belirtti.