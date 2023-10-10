ABD'de Filistin'e destek protestosu... Konvoy oluşturuldu, şehirde tur atıldı!

Müslüman nüfusunun yoğun olduğu New Jersey Paterson'da, çoğu Filistinli yüzlerce kişi, sokaklara çıkarak İsrail karşısı protesto gösterisi düzenledi. Polis, kentte düzenlenen basın toplantısının ardından Main Street üzerinde destek konvoyu yapan göstericilerin sorunsuz dağılması için gün boyu teyakkuzda kaldı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Hamas militanlarının 7 Ekim'de başlattığı saldırı sonrası İsrail-Filistin hattında çatışmalar alevlendi, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Yaşanan bu durum, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde protestolara neden oldu.

Özellikle Müslüman ve Arap nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Paterson'da da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'nin aktardığı bilgilere göre, Main Street üzerindeki Main and Gould Park'ta toplanan bir grup gösterici, basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrasında burada destek konvoyu yapan protestocular, Filistin bayrakları açtıkları araçlarıyla şehirde tur attı.

Protestoları takip eden polis ise Filistin destekçisi kalabalığın sorunsuz şekilde dağılması ve olay yaşanmaması için gün boyu devriye dolaştı.