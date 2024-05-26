ABD'de en hızlı çözülen vaka!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bulunan Housella Furniture Factory Store’un genel müdürü olan Emre Polat'ın çalınan motosikletinin bulunması ABD polisinin ‘en kısa sürede çözdüğü vaka’ olarak nitelendirildi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Fairfield bölgesinde uzun yıllardır mobilya sektöründe genel müdürlük yapmakta olan iş adamı Polat, başına gelen olayda çaldırdığı motosikletini GPS cihazı sayesinde ne kadar çabuk bulduğunu anlattı.

Emre Polat, bir iş dönüşü motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Başından geçen olayları anlatan Polat, "Saat 9 sıralarında, işten döndüğümüzde motorumuzun yerinde olmadığını fark ettik. Komşulara sorduğumuzda, görmemiş olduklarını ve güvenlik kamerası kayıtlarına ertesi gün bakabileceğimizi söylediler. Hemen polisi aradık ve motorumun çalındığını bildirdik. GPS cihazı sayesinde hızla motorun yerini kontrol ettik ve çok yakınımızda olduğunu fark ettik." dedi.

Hemen polisi arayıp durumu bildirdiklerini ve GPS cihazı sayesinde motorun son konumunu öğrendiklerini belirten Polat, GPS cihazının gösterdiği lokasyona gittiklerinde, motorun olmadığını gördüklerini belirtti. Polat, "Bir süre çevrede tur attık ancak motoru bulamadık. Sonra GPS sinyalinin hala aktif olduğunu fark ettik ve yakınlarda bir araç gördük. İçine baktığımda, çalınan motorumu gördüm." diye ekledi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE HIRSIZ TAKİBİ

Araç hareket ettikçe GPS cihazının lokasyonunun değiştiğini belirten Polat, hemen polisi aradıklarını ve aracın peşine düştüklerini anlattı. "Polisle işbirliği yaparak aracı takip ettik. Polis, aracın hareketlerini izleyerek bize sürekli bilgi verdi. Biz de onlara GPS cihazından gelen bilgileri aktardık.” dedi. Polisin koordinasyonu sayesinde hızla harekete geçildiğini belirten Polat, "15-20 dakikalık bir takipten sonra aracın içinde hırsızı yakaladık ve başka bir aracın da olayla bağlantılı olduğunu belirledik." dedi.

Polat, “Motorumda hasar oluşmuş olsa da, polisler bize çok yardımcı oldular ve sigorta işlemleri için gerekli yardımı sağladılar." dedi.

Hırsızların motoru çalmak için GPS'i devre dışı bırakmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade eden Polat, daha önce de İstanbul’da motosikletini çaldırdığı için bu konuda farklı bir önlem aldığını açıkladı. Polat, hırsızların GPS cihazını kırmaması için yedek bir GPS cihazı aldığını ve motosikletin bagaj kısmına bu cihazı sakladığını belirtti.

EMRE POLAT'IN ÖNLEMLERİ VE TAVSİYELERİ

"Bu tür olaylara karşı dikkatli olmak önemli. Özellikle araçlara ek güvenlik önlemleri almak gerekiyor" şeklinde uyarılarda bulunan Polat, "Bu deneyim bize, güvenli bir yerde bile hırsızlık riskinin her zaman var olduğunu gösterdi. Herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.