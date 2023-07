AB yollarına 'hızlı' istasyonlar geliyor

AB yollarında elektrikli araçlar için her 60 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu kurulacak.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa genelinde alternatif yakıtlar için daha fazla şarj ve yakıt ikmal istasyonu kurulacak.

euronews'in aktardığı habere göre AB Konseyi, elektrikli araçların Avrupa'da seyahatini kolaylaştırmayı amaçlayan düzenlemeyi kabul etti. Buna göre AB yollarında her 60 km'de hızlı şarj istasyonları kurulacağını duyurdu.

Alternatif yakıt altyapısı yönetmeliğinin (AFIR) bugün kabul edilmesinin ardından, önümüzdeki yıllarda Avrupa genelinde alternatif yakıtlar için daha fazla şarj ve yakıt ikmal istasyonu kurulacağı açıklandı.

AB yollarında yolcuların 'menzil endişesini' azaltacak yönetmeliğe göre 2025 yılından itibaren, ana ulaşım koridorları boyunca her 60 km'de bir otomobiller ve kamyonetler için en az 150kW'lık hızlı şarj istasyonları kurulacak.

https://twitter.com/EUCouncil/status/1683817014157012992

AB Konseyi sitesinde yayımlanan bildiriye göre kabul edilen yönetmeliğin maddeleri şöyle:

Ağır hizmet araçları için minimum 350 kW kapasiteli şarj istasyonları, AB'nin 'trans-Avrupa ulaşım (TEN-T) ağı' olarak adlandırılan çekirdek ağı boyunca her 60 km'de bir ve 2025'ten itibaren daha geniş genel TEN-T ağında her 100 km'de bir konuşlandırılacak ve 2030 yılına kadar ağın tamamı kapsanacaktır. Otomobiller ve kamyonlar için hidrojen yakıt ikmal istasyonları 2030'dan itibaren tüm kentsel düğüm noktalarında ve TEN-T çekirdek ağı boyunca her 200 km'de bir konuşlandırılacak. Asgari sayıda büyük yolcu gemisi veya konteyner gemisine ev sahipliği yapan limanların 2030 yılına kadar bu gemilere kıyıdan elektrik sağlaması sağlanacak. Havalimanları tarafından 2025 yılına kadar tüm kapılarda ve 2030 yılına kadar tüm açık deniz stantlarında park halindeki uçaklara elektrik sağlanacak. Elektrikli veya hidrojenle çalışan araç kullanıcıları, şarj veya yakıt ikmali noktalarında ödeme kartları veya temassız cihazlar kullanarak ve abonelik gerektirmeden, tam fiyat şeffaflığı ile kolayca ödeme yapabilmelidir. Şarj veya yakıt ikmali noktalarının işletmecileri, tüketicilere çeşitli istasyonlardaki müsaitlik durumu, bekleme süreleri ve fiyatlar hakkında elektronik ortamda tam bilgi sağlamalıdır.