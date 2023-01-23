32 bin Türk, Meksika'dan ABD'ye kaçak keçti

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin verilerine göre, 2020 yılında bin 944, 2021 yılında 4 bin 989, 2022 yılında ise 24 bin 362 Türk vatandaşı Meksika sınırından ABD’ye sığınmacı olarak gitti.Muhammet TAŞÇILAR / ABD (İGFA) - Meksika sınırından ABD’ye geçen sığınmacı sayısı rekor kırdı. Bu rekorda Türk vatandaşlarının payı da hayli yüksek oldu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin resmi rakamlarına göre Meksika sınırından ABD’ye geçenler arasında farklı ülkelerin vatandaşları yer alıyor.

Daha çok Latin Amerika ülkelerinin vatandaşları, Meksika sınırından sığınma talebiyle ABD’ye geçiyor.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Türkiye’den Meksika’ya gelerek ABD’ye kaçan Türklerin sayısı 31 bin 485 kişiye yükseldi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin verilerine göre ise, 2020 yılında bin 944, 2021 yılında 4 bin 989, 2022 yılında ise 24 bin 362 Türk Meksika sınırından ABD’ye sığınmacı olarak gitti. Son 3 yılda, Türkiye’den 253 çocuk ailesiyle birlikte, 23 çocuk da kendi başına Meksika sınırından ABD’ye geçti.

Meksika’dan ABD’ye sığınmacı olarak geçenler yasalar gereğince gözaltına alınmalarının ardından daha çok Arizona ve Teksas eyaletlerindeki tutukevlerine yerleştiriliyor.

Sığınmacıların çok büyük bir çoğunluğu ABD’ye iltica talebinde bulunuyor. İltica talep eden kişi herhangi bir Amerikan vatandaşının sponsor olması durumunda, bir hafta ile 1,5 ay bir süre içinde serbest bırakılıyor.

Meksika sınırından ABD’ye geçen Türk vatandaşları son aşamada mahkemeye çıkarak çoğunluklu olarak siyasi nedenler, LBGT ya da dini tercihleri yüzünden Türkiye’de ayrımcılık gördüğü için iltica talebinde bulunuyor.