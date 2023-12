2023’ün en sıra dışı 5 teslimatı!

Dünyanın önde gelen lojistik sağlayıcısı şirket, 2023 yılında gerçekleştirdiği en sıra dışı taşımacılık hizmetlerinden beşini paylaştı. Gönderiler arasında ABD Houston’dan yaklaşık 12.000 km uzaklıktaki İzmir’e taşınan üç adet rüzgâr türbini kanadı da bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - DHL Group, 2023 yılında dünya çapında gerçekleştirdiği en sıra dışı beş teslimatı paylaştı.

Gönderiler, deniz ineklerinden lokomotiflere, türbin kanadından anahtara kadar çeşitlilik gösteriyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEN TÜRKİYE'YE ÜÇ RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI

DHL, ağustos ayında ABD Houston’dan yaklaşık 12.000 km uzaklıktaki İzmir’e üç adet rüzgâr türbini kanadı taşıdı. Her kanat 50 metre uzunluğunda ve yaklaşık 14 ton ağırlığındaydı. Bir Amerikan şirketi, Türkiye’deki bir rüzgâr enerjisi çiftliğindeki hasarlı kanatları değiştirmek için sevkiyatı ayarladı. DHL, yeni kanatların bir aylık yolculuğu için kargoyu güvenli ve hızlı bir şekilde taşıyabilen ağır kaldırma vinçleriyle donatılmış özel bir gemi kullandı. İzmir'e vardıktan sonra, uzatılabilir römorklar yeni kanatları son varış noktalarına taşıdı.

ÜÇ DENİZ İNEĞİ İÇİN KURTARMA YOLCULUĞU

Ekim ayında DHL, ABD’de bulunan üç deniz ineğini 1.600 km’den fazla bir mesafe uçurarak Ohio eyaletindeki Cincinnati'den Florida eyaletindeki Orlando'ya taşıdı. "Soleil", "Calliope" ve "Piccolina isimli deniz inekleri oradan da tırla Tampa’ya nakledildi. Hayvanlar yaklaşık 300 ila 450 kilo ağırlığındaydı. Bu üçlü 2021 yılında Florida’nın yaban hayatı yetkilileri tarafından yavruyken kurtarıldı. Cincinnati ve Tampa'daki hayvanat bahçeleri onlara bakmak için iş birliği yaptı. Cincinnati Hayvanat Bahçesi yavruların kilo almalarına ve vahşi doğaya geri dönecek kadar büyümelerine yardımcı oldu, ZooTampa ise şimdi rehabilitasyonlarının son aşamasını üstleniyor. Gelecek yılın başlarında Florida'nın sularına geri bırakılacaklar. DHL, deniz ineklerinin Tampa'ya mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için onları özel yapım konteynerlerde, özel olarak planlanmış bir kargo uçağıyla taşıdı. Bir veteriner, uçuş boyunca hayvanların durumunu izledi. Konteynerlerde deniz ineklerini sıcak tutmak için 20 cm kalınlığında köpük yataklar ve battaniyeler de vardı. Ayrıca vücutlarının nemli kalmasını sağlamak için sürekli olarak suyla ıslatıldılar.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEN PERU'YA BEŞ LOKOMOTİF

DHL, eylül ayında beş adet ikinci el lokomotifi ABD Houston’dan Peru'nun Callao şehrine gemiyle yaklaşık 4.800 km taşıdı. Perulu bir demiryolu şirketi tarafından satın alınan lokomotiflerin her biri 20 metreden uzundu ve 186 ton ağırlığındaydı. Karmaşık bir operasyonla, geminin vinçleri kullanılarak hepsi dikkatlice gemiye yerleştirildi. Uzmanlardan oluşan bir ekip, her adımı titizlikle planlamak, süreçleri hesaplamak, planlar oluşturmak, malzemeleri kontrol etmek ve olası rotaları değerlendirmek için yaklaşık iki ay çalıştı. Gemi, Meksika Körfezi ve Panama Kanalı'ndan Peru kıyılarına kadar on iki gün boyunca yol kat etti.

TUNUS'TAN ALMANYA'YA HAYAT KURTARAN ANAHTAR

Nisan 2023'te DHL, küçük bir kuşun son anda kurtarılmasını sağladı. Almanya'da yaşayan bir adam evini kilitlemiş ve Tunus'a giderken yanlışlıkla anahtarı yanında götürmüştü. Dairedeki küçük kuşun acilen yiyecek ve suya ihtiyacı vardı, bu yüzden adamın anahtarı hemen ülkesine geri götürmesi gerekiyordu. DHL sadece birkaç saat içinde anahtarı yaklaşık 1.900 km uçurarak Tunus Havaalanı’ndan Leipzig'deki DHL Hub’ına taşıdı. Bir DHL hizmet ekibi, Tunus'tan gelen diğer birçok gönderi arasında anahtarı hızla buldu. Yolcunun eşi anahtarı doğrudan Leipzig Hub’dan teslim aldı. Daha sonra DHL'e bir teşekkür mektubu göndererek mutlu sonucu doğruladı: Kuşa, kapıyı kırması gerekmeden zamanında ulaşabilmişti.

ALMANYA'DAN ÇİN'E 21 YARIŞ KIZAĞI

DHL, ekim ayında Almanya'nın Köln şehrinden Çin'in Yanqing şehrine 21 adet yarış kızağı teslim etti. Bu kızaklar, IBSF Kızak Dünya Kupası'na başlayabilmek için onlara ihtiyaç duyan çeşitli Avrupa ülkelerinden sporculara aitti. Her kızak yaklaşık dört metre uzunluğundaydı. DHL, ekipmanı ulusal yarış kızağı federasyonlarından aldı ve ilk olarak Köln'e getirdi. Bir sonraki durak Lüksemburg’du ve DHL buradan tüm kızakları yaklaşık 8.000 km yol kat ederek Pekin’e uçurdu. Sonunda iki tır onları Yanqing'deki Olimpik kızak pistine götürdü. Birçok sporcu son dakikaya kadar antrenman yaptığından, nakil işlemi zaman açısından çok kritikti ve gecikme şansı yoktu. Ayrıca, profesyonel yarış kızakları kendi pilotlarına göre hassas bir şekilde ayarlanmış ve kalibre edilmiş, ince ayarlı hassas makineler olduğundan çok dikkatli taşınmaları gerekiyordu.