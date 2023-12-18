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Gazze'den 102 hasta ve yaralı daha Türkiye'ye getiriliyor
Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır’dan Türkiye'ye tahliye ediliyor.
DIŞ POLİTİKA 18.12.2023, 16:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır’dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor."
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