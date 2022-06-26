Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları yer aldı.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini ifade ederek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Bu arada Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile de telefonla görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'la ise Ankara'da Resmi Konutta bir araya geldi.