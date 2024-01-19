Alper Gezeravcı'dan uzay yolculuğu öncesi Türkiye'ye mesaj

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın mesajını paylaştı.

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu öncesi millete ilettiği mesajını duyurdu. Bakan Kacır, şu sözlerle paylaşımını yaptı: Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nu gerçekleştirecek olan Astronot Alper Gezeravcı, milletimize "Allahaısmarladık" diyerek selamlarını iletti. O'nunla gurur duyuyoruz. Türk Milleti nefesini tutmuş, tarihi anı bekliyor.

AİLESİYLE VEDALAŞTI

SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi aileleriyle vedalaştı.